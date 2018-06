VIDEO. \"Le village le plus propre d’Asie\" se trouve en Inde

"Nos grands-parents et nos ancêtres nous ont appris comment nettoyer le village et les environs, parce que c’est sain pour nous", explique Baniar Mawroh, une habitante. Dans ce village indien, la propreté des rues est strictement respectée par ses habitants. Des poubelles en bambou permettent de jeter ses détritus à chaque intersection. Également soucieux de l’environnement, une partie des ordures est réutilisée comme fumier par les membres du village. Enfin, les déchets en plastique sont bannis. Ce souci de l’hygiène remonte à la fin du 19ème siècle. Face à une épidémie de peste, des missionnaires chrétiens et les ancêtre des villages avaient mis en place des règles de propreté strictes, qui ont perduré.

Aujourd’hui devenu une attraction touristique, Mawlynnong est souvent cité en exemple pour le reste de l’Inde. Le Premier ministre Narendra Modi s’y est même rendu en 2016.



À Calcutta, ce n’est pas aussi civilisé, en tout cas pas dans les villages (…) ces villes devraient vraiment suivre l’exemple Habitant de Calcutta

Jusqu’à 250 touristes visitent le village chaque jour. Mais selon certains habitants, le poids touristique n’est pas sans conséquence. "Le lien social qui unissait le village est en train de se désintégrer, c’est regrettable", explique Deepak Laloo, membre du forum pour le développement touristique du Meghalaya. "Il n’y a plus de vie privée (…) Une femme qui lave son linge se fait prendre en photo", poursuit-il.