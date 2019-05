Transports: comment se déplacent les européens au quotidien ?

Les Français ne sont pas les seuls attachés à leur voiture. En Europe aussi, les usagers ont leurs propres usages et une mobilité particulière. En Europe sont consacrées en moyenne 2 heures par jour pour aller d'un endroit à un autre. La voiture représente 83% des km parcourus contre 9% pour autobus et 8% pour le train.

A chaque pays son moyen de locomotion privilégié

Chaque pays possède ses propres codes et usages de déplacement. Pour les petits pays comme le Portugal, la Lituanie ou encore la Slovénie, l'usage de la voiture personnelle représente près de 90% des distances parcourues. D'autres pays comme la Hongrie, l'Irlande, l'Estonie ou la Grèce accordent de l'importance aux transports en commun et à l'autocar. Un kilomètre sur cinq est parcouru en autocar, soit deux fois plus que la moyenne européenne. En Suisse, le réseau de 5 000 km de voies ferrées favorise l'usage du train.

