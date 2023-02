Qualité de l'air : un épisode de pollution aux particules fines touche une grande partie de la France

Vingt-trois villes sont concernées par un épisode important de pollution ce mardi.

Depuis dimanche 12 février, six régions françaises étouffent sous les particules fines, note France Bleu en se basant sur les informations dévoilées sur le site de la fédération des Associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (Atmo). L'indice Atmo de qualité de l'air est mauvais dans l'ensemble de la France.

Seulement sept villes coloriées en vert par Atmo

Mardi 14 février, la situation doit empirer à Strasbourg, qui sera classé rouge écarlate "très mauvais". La capitale alsacienne succède à Lyon qui était dans le rouge écarlate la veille, en début de semaine. Ce mardi, 22 villes sont coloriées en rouge "mauvais" par Atmo, jaune "dégradé" dans 14 villes. Dans l'hexagone, on ne compte que sept villes classées en vert, soit un niveau "moyen" de particules fines. Les prévisions d'Atmo-France seront actualisées à 14 heures.

Cet épisode de pollution hivernale aux particules fines liée au refroidissement des températures et donc à l'augmentation des émissions de chauffage, particulièrement au bois, contraint les préfectures de plusieurs départements à mettre en place des restrictions.

La vallée du Rhône a notamment été placée en vigilance rouge, a indiqué lundi 13 février la préfecture de l'Ardèche dans un communiqué. Jusqu'à la fin de cet épisode de pollution, il est interdit d'utiliser du bois comme chauffage individuel d’appoint, il faut maîtriser la température dans les bâtiments (chauffage en hiver : 18 °C), ou encore abaisser sa vitesse de 20 km/h sur les routes limitées à 90 km/h ou plus. Le secteur industriel doit de son côté arrêter ses activités les plus polluantes. Les chantiers générateurs de poussières doivent également être reportés à la fin de l'épisode de pollution.

Uniquement des recommandations pour lutter contre cette pollution, déplore l'association Respire

À Strasbourg, classé rouge écarlate mardi, il faut privilégier des sorties plus brèves et réduire les activités intenses, indique France Bleu Alsace. Ailleurs, comme dans la Loire, le Haut-Rhin, les Pyrénées-Atlantiques, ou encore la Gironde, il est aussi interdit de brûler des déchets verts à l'air libre ou encore d'utiliser le bois comme chauffage d'agrément. Dans les Bouches-du-Rhône, sur la route comme en mer, la vitesse est également réduite.

À Lyon, classée rouge écarlate, les automobilistes doivent avoir une vignette Crit'Air 0, 1 ou 2 pour rouler dans la zone à faible émission (ZFE) de la métropole. Un abaissement temporaire de la vitesse de 20 km/h est aussi instauré sur tous les axes routiers du département du Rhône où la vitesse limite autorisée est normalement supérieure ou égale à 90 km/h.

"Ces mesures sont de l’ordre de la recommandation et il n’y aucune obligation", déplore sur Twitter l'association Respire qui réclame de "réformer la procédure de gestion des pics de pollution". "Surtout qu’à chaque pic de pollution aux particules fines, il y a des conséquences sanitaires graves et des entrées aux urgences plus importantes pour motif respiratoire".