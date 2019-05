Pollution : une famille porte plainte contre l'État

Un procès inédit se tient depuis mardi 28 mai au tribunal administratif de Montreuil (Seine-Saint-Denis). Une mère et sa fille accusent l'État d'avoir failli dans la lutte contre la pollution de l'air. Cette pollution serait responsable, selon elles, de leurs troubles respiratoires. Habitant à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), en bordure du périphérique parisien, Farida souffre de bronchites chroniques et sa fille Nina d'asthme sévère.

La famille a dû déménager dans le Loiret

"Mon pneumologue m'a diagnostiqué une allergie à la pollution. Nous avons décidé de nous installer dans le Loiret pour préserver ma santé et celle de ma fille. Depuis, miraculeusement, nous n'avons plus de problèmes respiratoires", explique à France 3 la mère de 52 ans. Avec sa fille, elle accuse l'État d'avoir pris des mesures insuffisantes et tardives pour améliorer la qualité de l'air. Les deux femmes sont soutenues devant la justice par deux associations de défense de l'environnement. Elles réclament 160 000 euros d'indemnisation.

