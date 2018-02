Pollution : la vitesse réduite de 20 km/h jeudi en Île-de-France

La préfecture de police de Paris a décidé de réduire la vitesse de 20 km/h la vitesse en Île-de-France à cause d'un nouvel épisode de pollution.

La vitesse maximale autorisée sera réduite de 20 km/h jeudi 22 février en Île-de-France en raison d'un pic de pollution, indique la préfecture de police de Paris dans un communiqué.

Cela concerne les autoroutes, les voies rapides, les routes nationales et départementales. La préfecture de police recommande d'utiliser les transports en commun ou le covoiturage. "Des contrôles destinés à s'assurer du respect des mesures" mises en place seront effectués, prévient la préfecture de police de Paris.

Par ailleurs, il est interdit d'utiliser le chauffage au bois d'appoint et d'agrément. Mercredi et jeudi, le taux de particules fines dépasse le seuil d'information et de recommandation. Cet épisode de pollution est notamment dû aux vents d'Est.

Dans son communiqué, la préfecture de police indique par ailleurs que de nouvelles mesures pourraient être mises en place vendredi si les prévisions de l'organisme Airparif font apparaître un nouveau dépassement du seuil de pollution.