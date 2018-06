Pollution : la Méditerranée en grand danger

Baleines, dauphins, oiseaux, cachalots… tous ces animaux sont en danger révèle WWF. Et pour cause, selon le dernier rapport de l'ONG, la mer Méditerranée se révèle être la mer la plus polluée au monde, en raison du nombre incalculable de déchets qui y sont déversés. D’un côté, la mer est un écrin magnifique, car elle dispose d'un réservoir de biodiversité qui abrite 1/10e des espèces marines de la planète. De l’autre côté, elle est une mer fermée, qui concentre les polluants : hydrocarbures, rejets industriels, et déchets plastiques.



Les touristes en cause

D’après le rapport de l’association, 130 000 tonnes de microplastique finissent chaque année dans la grande bleue. Le bassin abrite 150 millions de personnes et attire 200 millions de touristes chaque année, du coup chaque été, 40 % de déchets en plus sont déversés. Et cela alors que pour se nourrir, les moules et les huîtres trouvent leur nourriture dans les fonds marins... Un consommateur moyen de coquillages en Europe pourrait ingérer jusqu’à 11 000 morceaux de microplastique par an.

