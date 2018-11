Espagne : Madrid bannit les véhicules les plus polluants

Depuis vendredi 30 novembre, le centre-ville de Madrid (Espagne) est interdit aux véhicules les plus polluants. Les voitures les plus récentes peuvent rentrer à condition de se diriger vers une place de stationnement. Au sol, une ligne rouge indique aux automobilistes la zone protégée. L'accès est ouvert pour les résidents et, pour les autres, le parking est obligatoire. Sur 5 km2, les véhicules diesel antérieurs à 2006 et les véhicules essence antérieurs à 2000 sont bannis de l'hypercentre. Cela concerne 20% des voitures immatriculées à Madrid, alors au premier jour du dispositif, les automobilistes sont un peu confus.

90 € d'amende

Pour contrôler les véhicules, 150 caméras ont été installées tout autour du centre historique de la capitale espagnole. La journaliste Margaux Subra-Gomez indique que, pour l'instant, "les voitures non autorisées ne reçoivent qu'un avertissement, mais dans deux mois elles devront s'acquitter d'une amende de 90 €".