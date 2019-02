Pollution aux particules fines : la circulation différenciée maintenue demain à Lyon et Villeurbanne

Seuls les véhicules dotés d'une vignette Crit'air seront autorisés à circuler dans les communes de Lyon et de Villeurbanne.

Conséquence de l'épisode de pollution aux particules fines : la circulation différenciée est maintenue, vendredi 1er mars, à Lyon et Villeurbanne pour la deuxième journée consécutive, annonce la préfecture du Rhône jeudi. Seuls véhicules disposant d'une vignette Crit'air pourront circuler. Le préfet a pris cette décision en raison du maintien du niveau de vigilance rouge dans le bassin lyonnais et le nord Isère pour une durée de 24 heures par l'observatoire régional de la qualité de l'air Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.

Par conséquent, "même si une franche amélioration des taux de pollution est attendue vendredi, le préfet a décidé de prolonger les mesures d'urgence pour la même durée", explique la préfecture dans un communiqué.

Les véhicules antérieurs à 1997 exclus de la circulation

Depuis 5 heures du matin jeudi, le périmètre de restriction du trafic inclut les communes de Lyon et Villeurbanne à l'exception de certains grands axes comme le boulevard périphérique et les voies autoroutières. A l'intérieur de cette zone, sauf dérogation, seuls les véhicules dotés d'une vignette Crit'Air peuvent circuler, sous peine d'amende – 45 euros pour les particuliers, 90 euros pour les poids-lourds et autocars – et d'immobilisation du véhicule.

Cette mesure exclut donc les seuls véhicules antérieurs à 1997, quelles que soient leurs motorisations, qui ne peuvent pas prétendre à une vignette Crit'Air. L'ensemble des mesures de restrictions relatives au secteur industriel, aux chantiers de construction et au secteur résidentiel est également maintenu vendredi.