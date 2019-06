La canicule provoque des restrictions de circulation encore plus drastiques

Jusqu'ici en région parisienne, les véhicules de catégorie 4 et 5 étaient interdits en cas de pic de pollution. Désormais, les Crit'Air 3 le sont aussi. Sont concernées mercredi 26 juin les voitures essence d'avant 2006 et les voitures diesel d'avant 2011, soit plus de la moitié des véhicules d'Île-de-France.

Par ailleurs, la circulation différenciée s'applique désormais automatiquement. Dès mercredi également, Lyon et Villeurbanne (Rhône) activent le niveau 2 du plan vigilance pollution. Le ticket de transport sera de 3 euros pour toute la journée. Marseille reste en vigilance niveau 1. Le stationnement résidentiel et les vélos en libre-service sont gratuits. Strasbourg appliquera à son tour la circulation différenciée jeudi.

