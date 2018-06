Vigilance orange pluie-inondation dans l’Eure : une situation "assez exceptionnelle", le préfet appelle à "limiter les déplacements"

Arnaud Gillet, directeur de cabinet du préfet de l'Eure, réagissait mardi 5 juin sur franceinfo aux dégâts provoqués par les intempéries. Le département de l'Eure est placé en vigilance orange pluie-inondation.

"C’est assez exceptionnel" ce que vit le département de l’Eure en ce mois de juin, a réagi Arnaud Gillet, directeur de cabinet du préfet de l'Eure sur franceinfo ce mardi. Le département est placé en vigilance orange pluie-inondation, avec "des pics de 60 à 80 millimètres [de pluie] sur le sud-ouest du département", surtout dans le secteur de Breteuil.

A cause de la pluie, un automobiliste a trouvé la mort tôt ce mardi matin dans le département, en perdant le contrôle de son véhicule et une trentaine de personnes ont dû être évacuées. Le préfet appelle encore à la plus grande prudence, "en limitant ses déplacements" ce mardi après-midi, "sachant que la pluie peut faire craindre de nouveaux ruissellements et donc de nouvelles inondations dans les habitations ou sur les routes", a ajouté Arnaud Gillet.

franceinfo : Quelle est la situation mardi après-midi ?

Arnaud Gillet : Les choses se sont un peu calmées, même si nous restons en vigilance orange pour les pluies cet [mardi] après-midi. Cette nuit sont tombés entre 30 et 50 millimètres de pluie sur l’ensemble du département avec des pics à 60-80 millimètres sur le sud-ouest du département. Cela représente plusieurs jours de pluie en ce mois de juin, donc c’est assez exceptionnel. Plusieurs communes du secteur de Breteuil ont été particulièrement touchées. Près de 450 interventions de sapeurs-pompiers ont été menées depuis le milieu de la nuit et on dénombre une trentaine de personnes qui ont dû être évacuées depuis mardi matin.

Y a-t-il des dégâts importants ?

Il y a des dégâts dans les habitations, mais il est un peu trop tôt pour faire le bilan. Des routes sont en revanche impraticables autour du secteur de Breteuil. Il y a une vingtaine de routes coupées mais des déviations ont été mises en place.

Une personne est morte mardi matin, que s'est-il passé ?

L’automobiliste a vers 6h [ce mardi matin] perdu le contrôle de son véhicule, a chuté sur le bas-côté de la route et le véhicule s’est mis sur le toit dans une mare. La personne est décédée à la suite de cette sortie de route. Le préfet appelle à la plus grande prudence sur l’Eure, en limitant les déplacements et encore plus sur les secteurs impactés cette nuit, autour de Breteuil. Il y a une très grande mobilisation des forces de l’ordre pour prévenir tout dommage à venir, sachant que la pluie peut faire craindre de nouveaux ruissellements et donc de nouvelles inondations dans les habitations ou sur les routes.