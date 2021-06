Seine-et-Marne : de nouveaux dégâts après une deuxième nuit d'orage

Les 900 habitants de la commune de Thieux (Seine-et-Marne) sont résignés. C'est la troisième fois en moins de 48 heures qu'ils subissent de violents orages. Mur effondré, chaussée déformée, maison inondée... Les dégâts sont nombreux. "Là tout est retourné, le lave-linge, la banquette..." raconte Frédéric Tap, un sinistré qui a eu plus d'un mètre d'eau chez lui.



Une commune qui se serre les coudes

La solidarité s'organise entre voisins dans ce quartier résidentiel. Une sinistrée tente d'évacuer la boue avec une pompe électrique et des raclettes mais la tâche est titanesque, et elle est à bout. "Je craque, je pleure quand je vois les pièces. Je me dis que je n'arriverai pas au bout". Sa voisine, elle, a complètement perdu sa maison.

C'est le cas de 130 maisons selon le maire. "Les habitants sont aux abois, explique-t-il. Il faut absolument qu'on ait une reconnaissance de catastrophe naturelle". Les pompiers ont installé des sacs de sable pour stopper l'eau qui recommence à monter, mais les habitants sont toujours inquiets.