Orages : cinq personnes hospitalisées après des inondations en Haute-Marne

Un "épisode orageux intense" a entraîné d'"importantes" inondations en Haute-Marne où cinq personnes ont été hospitalisées, a rapporté la préfecture de ce département, dimanche 21 juillet. "Le secteur de Bologne, Marault, Annéville-la-Prairie et Meures a été plus particulièrement touché puisqu'il est tombé dix fois plus de pluie en une heure que lors d'un épisode normal", a-t-elle précisé dans un point de situation, vers 1h du matin.

Les secours ont réalisé 80 interventions et "cinq personnes ont été hospitalisées essentiellement pour hypothermie", ajoute la même source. Vers 1h, six routes départementales étaient coupées, une soixantaine de foyers privés d'électricité et "34 personnes [avaient] été évacuées vers la salle des fêtes de Sexfontaines".

A Bologne, Meures et Sexfontaines, "plus de 50 mm d'eau [sont] tombés en une heure et près de 100 mm en six heures", a confirmé Météo-France.

"Dégâts importants"

"Les dégâts sont considérables" dans plusieurs communes "du fait de coulées d'eau et de boues" après ces "terribles orages" survenus vers 19h, a constaté samedi soir le Conseil départemental dans une publication sur Facebook, accompagnée d'une vidéo montrant avant la tombée de la nuit la rue d'une commune inondée et des amas de débris au niveau de trois véhicules.

Le Conseil départemental de la Haute-Marne a mentionné un deuxième épisode orageux intervenu vers 23 heures dans le secteur de Bologne où "les dégâts sont importants avec plus d'un mètre d'eau dans les rues puis dans les maisons en quelques minutes".

Le secteur de Montbard, dans le département de la Côte-d'Or, ainsi que le pays d'Othe, entre l'Yonne et l'Aube, ont également été touchés par des inondations, rapporte Météo-France, qui a levé dimanche matin toutes les vigilances orange "orages" en vigueur du nord-est au centre-est, ainsi que celles pour "pluie-inondation" qui concernaient le Puy-de-Dôme et le Cantal.