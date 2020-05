L’Ouest de la France et la façade Atlantique balayés par des orages dans la nuit de samedi à dimanche

Une partie de l’Ouest de la France et de la façade Atlantique ont subi de violents orages dans la nuit de samedi à dimanche, provoquant de nombreux dégâts matériels, rapportent les locales de France Bleu.

De violents orages ont éclaté dans la nuit de samedi à dimanche sur une partie de l’Ouest de la France et de la façade Atlantique. En Vendée, les pompiers ont dû intervenir 150 fois pour des maisons ou des caves inondées, surtout dans le sud du département, à Longeville, la Tranche-sur-Mer et Aizenay. Climat-Vendée mentionne sur son site 5 000 éclairs recensés et de fortes pluies entre "70 et 75 millimètres" dans ces secteurs.

En Mayenne, de nombreux sous-sols ont été inondés. Dans le petit village de Désertines, au nord-ouest du département, les pompiers sont intervenus pour un effondrement de terrain, à proximité d’une maison. Une personne a été évacuée et relogée.

En Gironde, les orages ont été accompagnés d’épisodes de grêle. Des voitures ont été cabossées.

En Normandie, les pompiers de Seine-Maritime sont intervenus 67 fois dans la nuit. A Buchy, au nord de Rouen, certains habitants ont relevé 60 mm d'eau. Une trentaine d'interventions ont été menées dans l'Eure. Dans la Manche, on compte 35 inondations. 146 éclairs ont été recensés rien que sur la petite commune d'Isigny-le-Buat.

Ces orages et ces fortes pluies ont fait des dégâts également en Bretagne, où une maison s’est notamment effondrée à l’ouest de Rennes.

A Paris, une centaine d’éclairs ont été détectés dans la nuit, ainsi que des cumuls de pluie très importants.