VIDEO. Du sud de l'Argentine au nord du Canada, ce jeune Français a traversé les Amériques

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Traverser les Amériques à pied : tel est le défi de ce jeune marcheur français. En 900 jours, Virgile Woisard a traversé 15 pays et parcouru 27 000 kilomètres. Partant du sud de l'Argentine, il a fini son périple au nord du Canada, traversant ainsi des écosystèmes variés tels que les glaciers du Chili, les déserts de sel de Bolivie ou encore les páramos de Colombie. "Il faut savoir que quand on marche de cette manière, on vit dehors, on vit avec les saisons, on vit avec la météo, avec les éléments autour de nous", explique-t-il.

Du sport et des rencontres

Favorisant les itinéraires en pleine nature tant que possible, il marche en moyenne 30 kilomètres par jour. Après avoir longé toute la cordillère des Andes, il a décidé de traverser l'Amérique centrale en alternant la marche et la course. Plus qu'un défi sportif, son aventure est destinée à sensibiliser à la protection de l'environnement et à faire des rencontres. En effet, sur son chemin, il a croisé des populations aux cultures ancestrales, vivant parfois en pleine communion avec la nature. "En tant que marcheur, quand on arrive à leur rencontre, ce sont des moments qui sont absolument uniques, des moments de partage", confie Virgile.