VIDEO. Vacances : le Jura attend la neige

À 1 450 mètres d'altitude, les paysages du Jura sont encore verdoyants. La neige est éparse, sauf sur les pistes, les vacanciers sillonnent le domaine en nombre depuis une semaine. "La neige est sympa, ce n'est pas de la pure fraîche, mais il fait bon et la température est géniale", confie un vacancier avec le sourire.

Produire assez de neige de culture

Pour rendre la glisse possible, la station Mont Jura a dû anticiper afin de produire assez de neige de culture lorsque les températures le permettaient. Il y avait peu de flocons en janvier et la pluie s'est même invitée sur les pentes jurassiennes. "Les saisons vont être de plus en plus courtes, compliquées, avec moins de neige naturelle. Il faut faire en sorte de rajouter des enneigeurs et agrandir les retenues d'eau pour la neige artificielle", explique Florent Delage, l'adjoint-chef de secteur Lélex dans la station Mont Jura.

