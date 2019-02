Savoie : le patrimoine au sommet dans la station des Arcs

Quand on skie en général, on admire le paysage. Aux Arcs (Savoie), on vous propose de regarder autre chose. La station a été inventée à la fin des années 1960 par de jeunes architectes. Les bâtiments défigurent le moins possible la montagne, mais permettent d’accueillir un tourisme de masse. Pour y arriver, il faut innover, comme avec un immeuble emblématique, un ensemble de sept blocs de trois étages chacun qui épouse la piste.

Une ville nouvelle au sens propre du terme

En jouant avec le relief, les architectes conçoivent une station entièrement piétonne. À l’intérieur des bâtiments aussi, tout est fait pour profiter de la montagne. Certains appartements sont truffés de détails ingénieux comme la cuisine ouverte, une révolution dans les années 1960, ou le balcon, qui n’est pas à la même altitude que le sol du logement afin de profiter de la vue, du ciel et des montagnes. La station est une ville nouvelle au sens propre du terme, car il n’y avait pas d’habitats à cette altitude auparavant.

