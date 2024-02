Reportage "Pas beaucoup de neige naturelle" dans les Hautes-Pyrénées, mais "l'offre ski est toujours là"

"Je savais qu'il n'y avait pas de neige mais je ne pensais pas à ça", lance Isabelle, au pied de la station de Luz-Ardiden dans les Hautes-Pyrénées. "C'est inquiétant, on voit qu'il n'y a plus de neige sur les sommets. Quand vous montez, vous vous apercevez que c'est sec." Alors que les vacances d'hiver commencent vendredi 9 février pour la zone C (Paris, Toulouse, Montpellier), les Pyrénées doivent faire face à un manque d'enneigement prononcé. D'après un scientifique du CNRS de Toulouse, il n'a jamais aussi peu neigé sur le massif depuis 24 ans.

La période est pourtant décisive, vitale pour les stations de skis. Certaines n'ont pas pu ouvrir, d'autres tentent de s'adapter. "Il faut arriver à décoréler la skiabilité et l'enneigement naturel", estime Guilhem Richard directeur d'exploitation de celle de Luz-Ardiden. "Le paysage qu'on a devant nous nous aide à comprendre ça, poursuit-il, vous avez une piste de ski, qui est loin d'être parfaite et à côté, vous n'avez pas forcément beaucoup de neige naturelle. Pour autant, l'offre ski est toujours là, et c'est ce qui fait qu'on a un domaine skiable ouvert à 80% malgré des conditions d'enneigement naturel plutôt déficitaire pour l'année 2024."

Des barrières pour stocker la neige

Pour arriver à ce résultat, il y a la neige de culture qui couvre un tiers du domaine mais le plus gros travail, c'est d'optimiser la neige naturelle. De nombreux secteurs sont assez hauts, abrités du soleil. L'été, les pistes sont terrasséss et révégétalisés, elles sont en ce moment damées tous les soirs, en plus de l'utilisation de barrières à neige.

"C'est l'homme qui vient générer ce phénomène naturel de congères à neige donc après une chute de neige la barrière est remplie. Si la barrière fait deux mètres, vous pouvez avoir deux mètres de neige", précise Guilhem Richard. La neige servira ensuite pendant des jours voire des semaines : "la neige sur laquelle on marche a un mois. Pour autant, la piste reste ouverte."

Pour ceux qui ne savent pas skier ou qui n'ont pas envie, de plus en plus d'activités sont proposées : luge, parapente, yoga, raquettes, ou encore "fatbikes", des VTT avec des gros pneus. Ces activités sont un plus mais à Luz-Ardiden comme ailleurs, on vit en grande majorité du ski. La bonne nouvelle, c'est que de nouvelles chutes de neige sont attendues ce vendredi.