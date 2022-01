Pakistan : au moins 16 personnes sont mortes coincées dans leurs véhicules par une tempête de neige

Au moins 16 personnes sont mortes après avoir été piégées à l'intérieur de leur véhicule par la neige près de Murree, ville de montagne du nord du Pakistan, a annoncé samedi 8 janvier le ministre de l'Intérieur Sheikh Rashid Ahmed. Et d'ajouter que l'armée tentait de dégager les routes et sauver les personnes toujours coincées. "J'ai demandé à la population locale d'aider les touristes et de leur fournir de la nourriture et des draps", a poursuivi Sheikh Rashid Ahmed dans un message vidéo.

Selon un porte-parole de la police de Murree, plus de 100 000 véhicules étaient entrés ces trois derniers jours dans la ville, située à environ 70 km de la capitale Islamabad, provoquant d'immenses embouteillages. Malgré les avertissements des autorités, les visiteurs avaient afflué pour voir les inhabituelles chutes de neige sur cette petite ville touristique, très populaire parmi les habitants de la capitale. Selon les autorités de la province du Pendjab, Murree a été déclaré "zone sinistrée" et les habitants sont appelés à rester éloignés.