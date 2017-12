Neige : pagaille dans l'Isère

Des centimètres de neige et des kilomètres de bouchons. Coupé pendant plus d'une heure et demie tôt ce matin, le trafic a pu reprendre sur l'autoroute A 43. Mais les automobilistes sont contraints de rouler au pas, voire de s'arrêter très souvent. "Ca va faire 3 heures, pour faire 80 kilomètres. Et là, j'ai l'impression que j'ai pas vraiment pris la bonne décision de vouloir aller jusqu'à Chambéry (Savoie), j'ai rendez-vous dans trois quarts d'heure une heure, c'est mort", témoigne un automobiliste.

Les poids lourds interdits de circulation

Outre les 10 à 15 centimètres de neige, ce sont aussi et surtout les zones verglaçantes, très localisées au petit matin, qui ont posé le plus de problèmes, avec parfois pour conséquence des camions qui se sont mis en portefeuille sur l'autoroute. Des poids lourds qui ont donc été interdits de circulation, stoppés au péage ou sur les aires de repos. Pour que la situation n'empire pas, les chasse-neige et les saleuses doivent pouvoir passer.

