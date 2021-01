Neige : dix départements du quart nord-est de la France désormais en vigilance orange

Vous vous trouvez dans un territoire allant du Nord au Haut-Rhin ? Prudence : le temps de ce jeudi 14 janvier sera marqué par un épisode neigeux notable sur le Nord-Est, selon les prévisions de Météo France. Les Ardennes, l'Aisne, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Nord, les Vosges, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et le Territoire-de-Belfort sont placés en vigilance orange à la neige et au verglas à partir de 6 heures.

Du Nord aux Ardennes, sur la Lorraine, l'Alsace et le Territoire de Belfort, le froid va revenir : les températures oscilleront entre 1 et 4 °C toute la journée, il commencera à neiger jusqu'en plaine en début de matinée et ces chutes de neige se poursuivront jusque dans la nuit de jeudi à vendredi. La couche blanche ira de 2 à 5 cm de la région lilloise au nord de l'Aisne. Sur les départements placés en vigilance, la couche prévue sera plus importante : de 7 à 15 cm à, localement, 20 cm.

Les transports scolaires à l'arrêt dans quatre départements

Le passage des transports scolaires a été préventivement annulé ce jeudi dans quatre départements : les Vosges, la Meuse, la Moselle et la Meurthe-et-Moselle. Les liaisons interurbaines ne sont pas assurées non plus en Moselle, Meuse et Meurthe-et-Moselle.

Les camions de plus de 3,5 tonnes ont en outre interdiction de rouler à plus de 70km/h et l'interdiction de dépasser sur les routes et autoroutes dans 11 départements de l'Est (Moselle, Ardennes, Doubs, Jura, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, Vosges et Territoire de Belfort), sur décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Est.

Sur son site internet, Météo France rappelle que les conditions de circulation dans les zones placées en vigilance orange "peuvent devenir rapidement très difficiles sur l'ensemble du réseau, tout particulièrement en secteur forestier où des chutes d'arbres peuvent accentuer les difficultés". Le prévisionniste invite ainsi à limiter autant que possible les déplacements.