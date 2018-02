Les sources naturelles de Changbaishan

Les sources de Changbaishan en Chine sont connues depuis 1.500 ans pour ses sources naturelles d’eau chaude. Changbaishan, qui veut dire "pays des neiges éternelles" est un site localisé à l’est de la Chine à la frontière avec la Corée du Nord. Des sources d’eau chaude qui sont devenues un spectacle saisissant pour les visiteurs. "Le paysage est très beau, je suis venu avec toute la famille pour le Nouvel An chinois", apprécie un touriste chinois. "C’est vraiment génial, il y a beaucoup de vent, un peu de neige. Évidemment il fait très froid", remarque un autre, subjugué par le lieu.



Patrimoine de l’UNESCO

Mais ici, tout le monde veut prendre sa photo. Un paysage magnifique pour un lieu classé au patrimoine de l’UNESCO. De ce fait, seulement 5.000 visiteurs par jour peuvent y accéder. L’eau de ces sources peut atteindre 82 degrés et aurait des vertus médicinales. Au printemps et en été, la fonte des neiges offre des paysages de cascades fantastiques. La cascade est d'ailleurs la plus haute chute d'eau volcanique au monde !

