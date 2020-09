VIDEO. Météo : les Pyrénées se retrouvent déjà sous la neige

Du sport d'hiver en septembre dans les Pyrénées, ça n'arrive pas tous les ans. "Au départ on venait pour faire de la randonnée, et après il ont annoncé 50 centimètres de neige donc on a pris les luges", explique un jeune touriste charentais. L'arrivée en station a en revanche été un petit peu plus compliquée pour leurs parents. A 1 800 mètres d'altitude à La Mongie, les hauteurs de neige sont surprenantes. "La semaine dernière il faisait beau et chaud encore, et cette semaine on est dans la neige", s'étonne un travailleur de la station.

"Un petit aperçu pour cet hiver"

L'épisode est précoce mais pas exceptionnel selon Météo France. Les montagnards savent qu'il peut neiger tous les mois de l'année. "On retrouvera du sec et du doux dès la semaine prochaine. C'est un petit aperçu pour cet hiver", sourit Guilhem Richard, directeur opérationnel du Grand Tourmalet. Ce samedi après-midi, dans les Pyrénées, la limite pluie-neige remonte à 2 500 mètres d'altitude. Les troupeaux encore en estive devraient bientôt retrouver leurs prés.