Savoie : quatre morts dans une avalanche au col du Galibier

Quatre personnes sont mortes samedi 8 mai, vers midi, dans une avalanche sur la commune de Valloire, dans le secteur du col du Galibier, en Savoie, indique France Bleu Pays de Savoie. Deux groupes de randonneurs ont été emportés. Les victimes sont âgées de 42 à 76 ans, et sont originaires des environs de Grenoble.

Les recherches se poursuivent actuellement pour s'assurer qu'aucune autre victime n'a été ensevelie. Six militaires du PGHM, deux hélicoptères et deux chiens d'avalanche ont été engagés pour porter secours aux victimes.

Le préfet de la Savoie Pascal Bolot est sur place. Il adresse ses plus sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes et enjoint les randonneurs à la plus grande prudence. Le redoux de ce samedi, qui fait suite à d'importantes chutes de neige sur les massifs de Savoie ces derniers jours, accentue fortement le risque d'avalanche.