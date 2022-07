Italie : un bloc se détache du glacier de la Marmolada, faisant au moins 6 morts

Un énorme bloc s’est détaché, dimanche 3 juillet dans l’après-midi, du glacier de la Marmolada, dans les Alpes italiennes, emportant plusieurs randonneurs. Le bilan est toujours provisoire : au moins 6 morts et 8 blessés.

Des tonnes de glace et de roche qui dévalent la pente, et deux alpinistes qui en réchappent de justesse. L’avalanche passe à tout juste quelques dizaines de mètres de leur cordée. Depuis une terrasse, la scène est tout aussi effrayante. Plusieurs touristes filment, sans avoir conscience du drame qui se joue devant eux. L’avalanche a fait de nombreuses victimes, plusieurs morts et blessés, dont certains, dimanche soir 3 juillet, sont hospitalisés dans un état critique.

Le plus grand glacier des Dolomites pourrait disparaître en 2050

Des hélicoptères sont sur place pour localiser et porter secours aux randonneurs. Au nord de l’Italie, le glacier de la Marmolada, plus haute montagne des Dolomites, culmine à 3 343 mètres. L’énorme bloc s’est détaché dimanche après-midi, au lendemain de températures record, 10 degrés au sommet du glacier.

Samedi 2 juillet, les experts avaient sonné la tirette d’alarme, signalant d’importantes crevasses et une fonte des neiges anormale pour la saison. Selon les chercheurs, si les températures continuent de grimper, ce qui est aujourd’hui le plus grand glacier des Dolomites pourrait quasiment disparaître en 2050.