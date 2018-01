VIDEO. Savoie : des chutes de neige comme il n'en arrive qu'"une fois tous les 30 ans"

La coulée de neige est impressionnante : 2 000 mètres de dénivelé depuis les sommets de la Haute-Maurienne jusqu'au village de Lanslevillard en contrebas. Conséquence : le département de la Savoie a été placé en vigilance rouge pour les avalanches, lundi 8 janvier.

Un hameau coupé du monde

Des mesures de confinement et d’évacuation ont été prises. Plus au sud, dans les Hautes-Alpes, un hameau est totalement coupé du monde. Les deux routes d'accès au Roux d'Abriès, hameau en question situé dans le massif du Queyras, ont été coupées face aux risques. Quinze personnes sont restées sur place avec une équipe de secouristes qui déneigent et prennent des nouvelles. Les chutes de neige devraient se poursuivre dans la nuit. Selon Météo France, deux mètres de neige cumulés tomberont sur la région. Ce phénomène ne se produit qu'"une fois tous les 30 ans", selon les prévisionnistes. Dans ce contexte, la préfecture de Savoie recommande aux résidents et usagers "la plus grande prudence".

