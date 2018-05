Alpes : le corps d'un randonneur mort dans une avalanche en mars retrouvé

Il a été découvert grâce à la fonte des glaces.

Le corps d'un randonneur suisse, mort dans une avalanche en mars à Samoëns (Haute-Savoie), a été retrouvé samedi, ont annoncé des secouristes, dimanche 13 mai. Ce randonneur avait été activement recherché. En vain. Il a été retrouvé grâce à la fonte des glaces.

Dans une combe à 2 000 m d'altitude

"C'est un randonneur, membre d'une société de secours, qui a appelé les pompiers, et on s'est déplacé pour descendre le corps et le remettre aux pompes funèbres", a précisé le Peloton de gendarmerie de haute montagne d'Annecy, confirmant une information du Dauphiné libéré.

Selon le quotidien régional, c'est le snowboard dépassant de la neige à l'endroit de la coulée du 4 mars dans une combe à près de 2 000 m d'altitude qui a attiré l'attention d'un autre randonneur. Ce dernier avait participé bénévolement aux recherches il y a deux mois, pour tenter de retrouver cet homme, dont la femme était ressortie légèrement blessée de l'avalanche.