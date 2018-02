Météo : températures négatives, gelées, chutes de neige.... Le froid arrive sur l'Hexagone

Après un mois de janvier très doux, les températures vont descendre en dessous de zéro degré. Dès dimanche 4 février, le temps sera hivernal sur l'Hexagone, avec des gelées matinales et de petites chutes de pluie mêlée de neige sur plusieurs régions, annonce Météo France.

Ainsi, ces petites chutes de neige, ou de pluie mélée de neige, sont attendues à basse altitude, voire en plaine sur le quart Nord-Est. Elles pourront même donner quelques centimètres de neige au sol, en tout début de matinée vers les Ardennes et le Limousin.

Ce froid devrait s'accentuer la semaine prochaine, selon La Chaîne Météo. Au lever du jour, les températures seront particulièrement froides mercredi 7 février.

Les #gelées vont s'accentuer au fil des jours. Elle seront généralisées. C'est dans le nord-est qu'elle seront les plus sévères. Mercredi prochain, les températures minimales seront comprises entre -5 et -10°C en plaine entre la #Champagne, les Ardennes, la #Lorraine et l'#Alsace pic.twitter.com/pSdYUniIgl