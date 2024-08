Météo : plus que 8 départements du sud du pays sont encore concernés par une vigilance orange "canicule" et "pluie-inondation"

La vigilance orange aux orages a été levée et jeudi, les départements placés par la vigilance pluie-inondation ne seront plus en alerte.

Le sud-ouest du pays toujours en état d'alerte. La Haute-Garonne, le Gers, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques, déjà placés en vigilance orange "pluie-inondation", ont été rejoints par l'Ariège, selon le bulletin publié mercredi 14 août à 6 heures par Météo-France. "Des pluies orageuses ont déjà apporté des cumuls de précipitations localement importants en soirée de mardi sur le sud de l'Aquitaine et cette nuit sur l'Ariège (30 à 50 mm, ponctuellement plus)", assure le prévisionniste. Des pluies modérées vont reprendre "jusqu'à la mi-journée de mercredi (...), ainsi, sur la totalité de l'épisode, on attend généralement 50 à 80 mm et très ponctuellement 100 mm", ajoute-t-il. L'alerte devrait prendre fin mercredi à midi.

Pour l'alerte canicule, ça n'évolue pas. Les Alpes-Maritimes, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud restent en vigilance orange. Cet épisode est "non exceptionnel, mais assez durable" et devrait s'étendre jusqu'à jeudi.