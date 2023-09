Météo : l'Hérault placé cet après-midi en vigilance rouge pour pluie-inondation, le Gard et la Lozère restent en vigilance orange

"Les cumuls de précipitations seront très importants", prévient Météo-France.

Soyez extrêmement vigilants si vous vous trouvez dans ces départements. Météo-France a placé, samedi 16 septembre, l'Hérault en vigilance rouge pour pluie-inondation. Le Gard et la Lozère restent en vigilance orange. "En cette journée de samedi, des pluies orageuses concernent l'Hérault, le Gard et le sud-est de la Lozère. Ces pluies et orages donnent jusqu'à 80-100 mm en peu de temps. Les cumuls sur 24 heures peuvent atteindre de 300 à 400 mm, très ponctuellement 600 mm sur les hauts cantons de l'Hérault où il est déjà tombé plus de 450 mm", précise Météo-France. La fin de la vigilance rouge est attendue un peu avant 18 heures. Une accalmie significative interviendra en soirée, précise également le prévisionniste.