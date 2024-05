Le Bas-Rhin et la Moselle placés en vigilance orange pour "pluie-inondation" jeudi et vendredi

L'agence attend un "épisode pluvio-orageux intense". Le Bas-Rhin et la Moselle sont placés en vigilance orange pour risque de "pluie-inondation" par Météo-France, jeudi 16 mai. L'épisode orageux est annoncé à partir de 22 heures jeudi, et doit se terminer à 10 heures vendredi.

"Durant la soirée, un axe pluvio-orageux se met en place sur le Bas-Rhin et la Moselle. Les pluies soutenues se prolongent toute la nuit jusqu'en matinée de vendredi", détaille le prévisionniste. "L'est de la Moselle et le nord du Bas-Rhin semblent être les secteurs les plus exposés." "Les quantités d'eau attendues sur l'épisode sont de l'ordre de 30 à 50 mm, localement 80 mm."