L'année 2022 a été la plus chaude jamais enregistrée en France, avec 14,5°C de température moyenne, confirme Météo France

Ce record est un "symptôme du changement climatique", soulignent les prévisionnistes.

L'année 2022 est bien la plus chaude jamais enregistrée en France métropolitaine. Une température moyenne annuelle de 14,5°C a été calculée sur l'ensemble de l'an dernier, a officialisé Météo France, vendredi 6 janvier. Ce record est un "symptôme du changement climatique", soulignent les prévisionnistes.

Cette année "2022 se classe au premier rang" depuis le début des relevés en 1900, "très loin devant 2020, qui détenait jusqu'à présent le record", avec 14,07°C, selon l'organisme public.

"Tous les mois de l'année ont été plus chauds que la normale, à l'exception des mois de janvier et d'avril", rapporte Météo France. Sur l'ensemble de l'été, un nombre record de 33 jours de vagues de chaleur a été enregistré.

Une sécheresse "exceptionnelle"

Très chaude, l'année 2022 aura été également "exceptionnelle" au niveau de la sécheresse, selon Météo France, qui a enregistré un "déficit pluviométrique record" de quelque 25% depuis le début des relevés en 1959. Ce déficit, dont le chiffre précis doit être publié ultérieurement, est quasi similaire à celui mesuré en 1989.

La sécheresse des sols aura été l'une des plus longues et des plus étendues en France, avec trois quarts du territoire concerné. "La sécheresse a ainsi été moins généralisée qu'en 1976 ou 2011 mais plus qu'en 2003", note Météo France. Une douzaine de départements connaissent toujours des arrêtés de restrictions d'eau, selon le site gouvernemental Propluvia.

Méteo France note également un "ensoleillement exceptionnel sur la plupart des régions" en 2022, "le plus souvent excédentaire de 15%" et avec "de nombreux records notamment sur la moitié nord du pays". "Rennes a par exemple enregistré 2 088 heures de soleil sur l'année" écoulée, contre une moyenne de 1 761 heures annuelles sur la période 1991-2020.