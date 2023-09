Intempéries : 600 foyers privés d'électricité en Dordogne et 400 en Mayenne

Après la Drôme et l'Ardèche, Météo France a placé l'Isère en vigilance orange "orages" et "pluie-inondation" depuis 11h ce lundi.

Temps de lecture : 1 min

600 foyers sont privés d'électricité en Dordogne ce lundi matin, après les orages qui se sont abattus dimanche sur le département, rapporte France Bleu Périgord. Au pic dans la soirée dimanche, Enedis a recensé 1 600 foyers sans courant. Enedis, joint par franceinfo, indique mettre "tout en œuvre" pour rétablir "le plus tôt possible" le courant chez ces clients. "Des opérations sont en cours", précise l'entreprise.

>> "Au début, je n'y croyais pas" : cette habitante témoigne du passage d'une tornade en Mayenne

Dans le nord-ouest de la Mayenne, un peu moins de 400 foyers sont toujours privés d'électricité ce lundi matin. L'électricité devrait être rétablie d'ici la fin de journée s'il n'y a pas de mauvaises surprises découvertes, précise Enedis à France Bleu Mayenne. Dimanche, une tornade s'est formée dans ce département, à Ernée et dans plusieurs communes alentours. Aucun blessé n'est à déplorer, indique la gendarmerie à France Bleu. En revanche, des maisons et des exploitations agricoles sont endommagées.

Trois départements, la Drôme, l'Ardèche et l'Isère ont été placés en vigilance orange orages et pluie-inondation ce lundi 18 septembre. Météo France "attend 100 à 150 millimètres en général sous l'axe pluvieux en Drôme/Ardèche/Isère, et localement 150 à 200 millimètres". Les précipitations resteront intenses cet après-midi "en particulier côté Drôme et Isère".

Ces trois départements sont en vigilance orange jusqu'à 16h. Mais ce "n'est qu'en fin d'après-midi et soirée que la perturbation se décalera complètement vers l'est", précise Météo France.