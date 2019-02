VIDEO. Aux Etats-Unis et au Canada, des "tsunamis de glace" surgissent hors de l'eau

La scène a été filmée et photographié par de nombreux internautes. Dans la région des Grands Lacs, entre le Canada et les Etats-Unis, un phénomène impressionnant a été observé, dans le week-end du 23 et 24 février : les vents violents ont en effet rejeté sur les berges du lac Erié des blocs entiers de glace, créant un véritable mur blanc entre la route et l'eau. A tel point que les habitants parlent de "tsunamis de glace".

@NiagParksPolice advising that @NiagaraParks Roads Department closing Niagara River Parkway near Mathers Arch. Strong winds blowing ice over the retaining wall from the lake. Drive with caution. Video courtesy @NiagRegPolice Insp. Garvey.... pic.twitter.com/RdXh5HYxfx — Niagara Parks Police (@NiagParksPolice) 24 février 2019

The Town of Hamburg Emergency Services says there is a voluntary evacuation of Hoover Beach due to ice shifting. Residents in Hoover Beach can expect the Woodlawn Fire Department to come door to door accounting for residents. pic.twitter.com/d58HJFGcEQ — WGRZ (@WGRZ) 24 février 2019



"C'est la première fois de ma vie que je vois la glace monter si haut et venir si près de chez moi", a raconté un riverain au journal Buffalo News*. Le HuffPost précise que le phénomène est appelé "poussée de glace". "Cela se déroule généralement au début du printemps, quand la glace commence à fondre et qu'elle se casse", ajoute le National Geographic.

* Tous les liens sont en anglais.