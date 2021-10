Var : la commune de Brignoles submergée par les intempéries

Un cours d'eau qui se transforme en une rivière sauvage : voilà le résultat dû à quelques heures de pluie torrentielle, dans la nuit du 3 au 4 octobre, à Brignoles (Var). Pour les habitants de la commune, c'est un véritable choc : les paysages sont méconnaissables, balayés par les courants d'eaux et les dégâts que ces derniers ont provoqué. "C'est désolant et on ne peut rien y faire. Quand cela vient comme ça, on ne peut pas résister", témoigne un riverain, encore sous le choc. Constat similaire chez un propriétaire de pépinière, qui a vu des années de travail réduites en poussières suite aux intempéries.

Plusieurs personnes hélitreuillées pour échapper à l'eau

Ce petit village, situé dans le Var, a connu des heures compliquées et parfois effrayantes pour certains. Une quinzaine de personnes ont dû être hélitreuillées, dans l'après-midi du 4 octobre, afin d'échapper à la montée des eaux autour de leur habitation. Désormais, elles devront rester à l'abri dans le foyer polyvalent du village. "J'ai pris ce que j'ai pu, les pompiers sont venus me chercher, et ils m'ont aidée à traverser. On avait de l'eau jusqu'aux cuisses", témoigne une personne âgée, secourue dans la journée. La solidarité entre voisins ainsi que la mise à disposition d'installations publiques permettront à un grand nombre d'habitants de passer la nuit à l'abri.