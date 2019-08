Une tornade s'abat sur une ville à la frontière franco-luxembourgeoise

Le ciel orageux a brutalement changé de visage. À l'horizon, une tornade se forme et se dirige tout droit vers le quartier de l'habitant qui filme avec son téléphone portable. Des images impressionnantes avant que les rafales ne traversent les maisons. Jusqu'à 150 km/h et un déluge s'ensuivent. Un riverain a tout juste le temps de se réfugier dans un magasin pour éviter la tornade.

26 départements en alerte orange

Elle a frappé à la frontière entre la France et le Luxembourg, d'abord en Meurthe-et-Moselle, puis dans la ville de Pétange au Luxembourg, 19 000 habitants. En quelques minutes, les rafales détruisent des poteaux électriques, des vitres de voiture et projettent des arbres sur la chaussée. La police a depuis recommandé d'éviter le secteur et demandé aux habitants de rester chez eux. Vendredi 9 août au soir, 26 départements étaient toujours placés en vigilance orange par Météo France, de la Haute-Garonne aux Ardennes.

