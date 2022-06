Une tornade fait un mort et sept blessés aux Pays-Bas

C'est la première tornade meurtrière dans le pays depuis trente ans. Une tornade a frappé la ville de Zierikzee, sur la côte des Pays-Bas, faisant au moins un mort et sept blessés, lundi 27 juin.

Les autorités de la province ont déploré des "dégâts considérables" dans plusieurs rues de la ville, où la tornade a fait tomber des arbres et arraché les toits de quatre maisons. Un touriste est mort après avoir été frappé à la tête par une tuile, et sept autres personnes ont été blessées dont une hospitalisée. Pas moins de 20 logements locatifs ont été rendus provisoirement inhabitables et les autorités ont installé un abri pour les sinistrés, selon une association locale.

#Netherlands > One fatality and 10 people were injured on Monday afternoon when a 'weak' #tornado passed over the City of #Zierikzee. pic.twitter.com/paZrH9WkPY