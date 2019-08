VIDEO. "Ca a duré une ou deux minutes, pas plus" : une tornade fait d'importants dégâts dans le Grand Est et au Luxembourg

Une tornade a frappé les villes Longwy et à Herserange (Meurthe-et-Moselle), puis la commune luxembourgeoise de Pétange, vendredi 9 août. Le dernier bilan fait état de 19 personnes blessées, "dont deux plus gravement", selon la cellule de crise du gouvernement luxembourgeois. Les dégâts matériels sont également importants, avec près de 200 maisons endommagées à Pétange.

Au total, près de 200 pompiers et une quarantaine de policiers ont été mobilisés au Luxembourg, après le passage de la tornade. Deux lieux d'accueil ont été ouverts dans les deux communes sinistrées pour accueillir les personnes touchées par les intempéries et organiser leur relogement.

Côté français, même paysage de toitures envolées et d'arbres arrachés après le passage de la tornade dans le nord de la Meurthe-et-Moselle. Aucun blessé n'est à déplorer. "Une trentaine de maisons ont été détériorées à Longwy et Herserange, deux communes limitrophes et la toiture d'une école à Longwy a été particulièrement dégradée", a indiqué la préfecture.

