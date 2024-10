Tempête Kirk : une commune d'Eure-et-Loir sous l'eau

Rues inondées, écoles fermées, logements sinistrés : plusieurs dizaines de personnes ont été évacuées en Eure-et-Loir.

On ne distingue plus le bitume des rues. Dans le sud de l’Eure-et-Loir, les stigmates de la tempête Kirk sont encore visibles. La crue a été si forte qu'elle a tout embarqué sur son passage. C’est à quelques kilomètres plus au sud du département que les préoccupations sont les plus grandes. À Cloyes-les-Trois-Rivières, la commune s’apprête à recevoir tous les flux des communes situées en amont.

Évacuations

Si la situation était déjà critique, elle a pris une ampleur encore plus grande. De nombreuses habitations ont déjà été touchées par les inondations. Les sinistrés, nombreux, ont été évacués vers des centres d’hébergement d’urgence. l’Eure-et-Loir a été placé en vigilance rouge pour les crues. Le département panse ses plaies après le passage de Kirk.

