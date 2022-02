Tempête Franklin : un couple de septuagénaires décède dans la Manche

J. Vitaline, France 3 Régions, @RevelateursFTV, C. Beauva

Deux jours après la tempête Eunice dans la Manche, plusieurs départements du nord-ouest de la France ont dû faire face à la tempête Franklin, dimanche. Des vents violents et la pluie ont frappé des infrastructures déjà fragilisées. Un couple de septuagénaires piégé dans sa voiture a été emporté par une vague. Il n’a pas survécu.

Lundi 21 février dans la matinée, les secours sont mobilisés pour tracter la petite citadine hors de l'eau. L'opération est délicate, alors que les flots recouvrent toujours la route où deux septuagénaires ont perdu la vie dans la nuit. Lorsqu'ils appellent les secours vers 22 heures la veille, ils sont à Bricqueville-sur-Mer (Manche) sur une route submersible, prise au piège par les vagues en pleine tempête. Repérés au fond de l'eau une heure plus tard par un hélicoptère, ils sont retrouvés morts dans leur véhicule. "C’est un drame humain", a réagi Hervé Bougon, maire (sans étiquette) de la ville.



Des rafales à plus de 170 km/h

Ce sont à ce jour les seules victimes connues de la tempête Franklin qui a balayé toute la nuit le nord de la France. Des rafales d'une rare intensité ont frappé les plages de Dunkerque, des pointes à plus de 170 km/h ont été enregistrées dans le Nord. Lundi dans la matinée, le vent souffle toujours très fort, sans pour autant effrayer les promeneurs. La tempête est intervenue moins de 48 heures après une autre appelée Eunice et prive à nouveau des milliers d’habitants d’électricité. Lundi matin, 16 000 foyers sont touchés et les réparations sont retardées par les mauvaises conditions météo.