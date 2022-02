Tempête Eunice au Royaume-Uni : l'alerte maximale est étendue à Londres

De larges pans du Royaume-Uni, dont Londres, sont placés en alerte météo maximale, vendredi 18 février, et l'armée est prête à être déployée pour faire face à la tempête Eunice qui a commencé à frapper le pays, avec des vents extrêmes.

De nombreux vols ont été annulés dans les aéroports de la capitale. Des millions de Britanniques ont été appelés à rester chez eux par le Met Office, le service météorologique britannique, qui a émis dès jeudi une alerte rouge – le plus haut niveau – sur le sud-ouest de l'Angleterre et le sud du pays de Galles.

Le Met Office a émis vendredi matin une deuxième alerte maximale concernant cette fois le sud-est du pays, dont Londres pour la première fois depuis la mise en vigueur de ce système d'alerte en 2011.

⚠ #StormEunice is going to bring damaging and disruptive winds for most of the UK today.



See the latest Red Warnings for wind below and be aware of the wider Amber Warning area.



Exposed coastal areas could get gusts in excess of 90mph



Latest https://t.co/QwDLMfRBfs pic.twitter.com/uQAeGfB3RK