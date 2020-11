Philippines : au moins 26 morts après le passage du typhon Vamco

Au moins 26 personnes sont mortes et on compte des dizaines de disparus et de blessés, après le passage du typhon Vamco aux Philippines, a annoncé la police vendredi 13 novembre.

La tempête s'est abattue sur l'île principale de Luçon et a provoqué des inondations, endommageant des dizaines de milliers d'habitations. Elle était accompagné de vents soufflant à 155 kilomètres/heure. Certains habitants avaient trouvé refuge sur les toits des bâtiments et l'agence de prévention des catastrophes naturelles dit avoir secouru près de 6 000 personnes dans les banlieues de la capitale.

Les autorités ont mis en garde contre le risque de glissements de terrain et de vagues submersives sur le littoral. Peuplée de 12 millions d'habitants, la capitale était comme paralysée dans certains quartiers du fait des précipitations intenses, transformant certaines rues en rivières. La situation était également compliquée dans plusieurs provinces limitrophes. Le typhon se dirige désormais vers le Vietnam.

Catastrophic flooding being seen in and around Manila today following Typhoon #Vamco / #Ulysses . The storm raked the metro area of 23 million people. pic.twitter.com/8I1mahoViJ