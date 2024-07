Classé en catégorie 5, la plus élevée possible, l'ouragan Béryl est précoce pour la saison. Ses vents sont particulièrement intenses.

Des images, capturées depuis la station spatiale internationale, montrent un tourbillon monstre de nuages, de plusieurs centaines de kilomètres de diamètre : il s'agit de l'ouragan Béryl. Avec ses vents dévastateurs, il a traversé le sud des Antilles et se dirige vers la Jamaïque et le Mexique. Cet ouragan très puissant est classé catégorie 5, la plus élevée possible. "Il est vraiment exceptionnel dans son intensité", explique Gaël Rakoto, adjoint à la responsable du service prévision Météo France Martinique.

Deux fois plus d'ouragans majeurs à venir

Ce phénomène est précoce, puisque jamais un ouragan aussi puissant n'avait été mesuré en juillet dans cette région. La saison des cyclones vient de débuter et pour se former au-dessus des océans, les ouragans ont besoin d'une température de l'eau d'au moins 26,5°C jusqu'à 50 mètres de profondeur. Les scientifiques prévoient jusqu'à deux fois plus d'ouragans majeurs qu'en temps normal en raison des vents favorables et d'un océan chaud. Avec le réchauffement climatique, ce phénomène devrait s'intensifier.