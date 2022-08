Orages en Corse : le parcours des intempéries minute par minute

Un violent épisode orageux s'est abattu sur une bonne partie de la Corse, dans la matinée du jeudi 18 août. D'abord, il y a eu un épais nuage qui s'est formé au loin. Puis très vite, un vent puissant et une pluie soutenue se sont abattus sur le territoire. À l'ouest de la Corse, dans la matinée vers 8 h 15, Ajaccio (Corse-du-Sud) a été l'une des premières villes touchées. Sur les balcons, tout s'est envolé. Tout le littoral a ensuite été touché. 150 km plus au Nord, à Calvi (Haute-Corse), à 8 h 45, le déluge s'est abattu.



Une mer déchaînée

L'orage a ensuite poursuivi sa course vers le Nord-Est. L'Île-Rousse (Haute-Corse) a été touchée vers 8 h 55. Quelques minutes plus tard, à l'extrême-Nord de l'île, le Cap Corse (Haute-Corse) a été touché à son tour. À 9 h 15, la mer était déchaînée, et les bateaux se rapprochaient dangereusement les uns des autres. En une heure, l'orage a traversé la Corse d'Ouest en Est.