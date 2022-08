Orages : en Corrèze, deux personnes grièvement blessées par une chute d'arbre

Dans la soirée du mardi 16 août et dans la nuit suivante, de violents orages se sont abattus sur une grande partie du territoire français. En Corrèze, deux personnes ont été grièvement blessées dans un camping. Un arbre s'est abattu sur une caravane et deux tentes. Le pronostic vital d'une des deux victimes est engagé.

Dans la matinée du mercredi 17 août, dans le petit camping municipal de Collonges-La-Rouge (Corrèze), c'est le choc après le drame qui s'est déroulé pendant la nuit précédente. Vers 2 h 30 du matin, un arbre s'est effondré sur une caravane et deux tentes, alertant certains campeurs. "Vers 5 h, on a entendu la tronçonneuse, je suis sorti, et puis là, on a vu les gyrophares des pompiers, et on a vu que les arbres étaient tombés sur la caravane", raconte une vacancière.



Le pronostic vital d'une des victimes toujours engagé

À l'intérieur de la caravane se trouvaient un homme de 79 ans et une femme de 69 ans. Ils ont été grièvement blessés. Le pronostic vital de la femme est toujours engagé. Ils sont tous les deux pris en charge au centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde (Corrèze). Une enquête judiciaire a été ouverte pour confirmer que les intempéries de la nuit sont bien la cause de la chute de l'arbre.