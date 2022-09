Orages : 17 départements, principalement du centre-est de la France, placés en vigilance orange

Le Gard et l'Hérault sont aussi concernés par une alerte pour des risques de pluie-inondation.

Ils sont situés essentiellement dans le centre-est de la France. Météo France a placé, mardi 6 septembre, dix-sept départements en vigilange orange aux orages : l'Ain, l'Allier, le Cantal, la Côte-d'Or, le Doubs, le Gard, l'Hérault, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, l'Yonne et Territoire de Belfort.

"L'incertitude est marquée en termes de chronologie ou de localisation. Cependant, le risque de stationnarité est très marqué. Ceci nécessite donc de le traiter en niveau orange. La poursuite de cet épisode est possible dans la nuit suivante de mardi à mercredi, voire pour la journée de mercredi également", écrit aussi Météo France.

A noter que le Gard et l'Hérault, en plus de l'alerte pour des risques d'orages, sont aussi concernés par une vigilance pour des risques de pluie-inondation. Dans ces départements, "il existe un risque important de très forts cumuls de pluie en peu de temps, typiquement de l’ordre de 80 mm en moins de trois heures", prévoit Météo France. De la grêle et des rafales de vent pourront également accompagner ces orages.