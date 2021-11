Neige dans la Loire : l'autoroute A89 en partie fermée ce dimanche soir

La fermeture a lieu entre Thiers, dans le Puy-de-Dôme, et Balbigny dans la Loire, dans les deux sens de circulation.

L'autoroute A89, qui relie Lyon à Bordeaux via Clermont-Ferrand en passant au sud de Roanne, est fermée à la circulation dans les deux sens de circulation, dimanche 28 novembre, en raison de la neige, indique France Bleu Saint-Etienne Loire.

La fermeture a lieu entre Thiers, dans le Puy-de-Dôme, et Balbigny dans la Loire à cause des chutes de neige trop importantes depuis le début d'après-midi.

Les équipes de VINCI Autoroutes mobilisées sur l'A89. La circulation reste difficile dans le secteur de Thiers. Météo France annonce des chutes de neige jusqu'à 21h au moins.

Vinci Autoroutes évoque une fermeture "préventive" et "curative" sur la portion ligérienne de l'A89, entre Noirétable et la bifurcation avec l'A72, afin de permettre aux dépanneuses et aux déneigeuses mobilisées d'intervenir sur l'autoroute.

Des véhicules mal équipés pour circuler sur des routes enneigées se sont retrouvés en portefeuille dans le Puy-de-Dôme dimanche après-midi.