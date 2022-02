Météo : la tempête Eunice arrive sur tout le Nord de la France

S. Piard, N. Tabouri, B. Six, M. Mouamma, V. Castel

Le Nord de la France s’apprête à affronter la violente tempête Eunice. Météo France a placé cinq départements en alerte orange. Des vents de 140km/h sont attendus et des submersions sur les côtes dès demain matin, vendredi 18 février.

Demain matin, vendredi 18 février, la tempête Eunice va frapper le Nord de la France. À Wimereux (Pas-de-Calais), les policiers municipaux ont passé la journée à écarter les promeneurs et rappeler les consignes de sécurité. "Il faut empêcher les gens de passer sur le pont, il y a danger, la mer est en train de monter, le coefficient est très haut", explique Alain Magnier, policier.



La tempête Eunice attendue sur tout le Nord de l’Europe

Le risque est également d’être heurté par un objet emporté par le vent. Alors sur un chantier, tout est fixé au sol. Face au danger, beaucoup d’habitants ont prévu une journée tranquille, préférant rester à la maison et travailler au chaud. Demain, la vitesse des vents pourra atteindre 150km/h. La tempête Eunice est attendu sur tout le Nord de l’Europe. Des tempêtes ont déjà eu lieu en Pologne et en Allemagne, arrachant les toits et les arbres, qui sont tombés sur les routes.