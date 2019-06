Météo France place désormais neuf départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange aux orages

Sont concernés : l'Ain (01), l'Ardèche (07), la Drôme (26), l'Isère (38), la Loire (42), la Haute-Loire (43), le Rhône (69), la Savoie (73) et Haute-Savoie (74).

Attention à la foudre. Météo France a placé, samedi 15 juin, neuf départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange pour risques d'orages violents, accompagnés de chutes de grêle. Le phénomène est prévu à partir de 13 heures. En plus de l'Ardèche (07), la Drôme (26), la Loire (42), la Haute-Loire (43) et le Rhône (69), déjà concernés par une alerte hier, les départements de l'Ain (01), de l'Isère (38), de la Savoie (73) et de la Haute-Savoie (74) sont également placés sous vigilance.

Les orages commenceront à se développer sur le Massif central dans la matinée. En début d'après-midi, en gagnant vers l'est, sur les départements placés en vigilance orange, ces orages deviendront virulents avec de fortes chutes de grêle, des rafales de vent de l'ordre de 80 km/h pouvant les dépasser localement, et de fortes intensités pluvieuses (typiquement autour de 20 à 30 mm en une heure). L'activité électrique s'annonce également soutenue.

Ces orages violents sont attendus en mi-journée ou en début d'après-midi sur la Haute-Loire, la Loire, le Rhône, puis en cours d'après-midi sur l'Ardèche, l'Ain, gagnant enfin la Drôme et les départements alpins. Cette situation orageuse prendra fin en début de soirée.