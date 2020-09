La Grèce touchée par un ouragan méditerranéen rare : au moins deux morts, d'importants dégâts

Baptisé Ianos, cet ouragan a frappé surtout la Thessalie, la grande plaine du pays, et la ville de Karditsa, à 300 kilomètres au nord d'Athènes, dans la nuit de vendredi à samedi.

La Grèce compte deux morts, au moins un disparu et de nombreux dégâts, samedi 19 septembre, après avoir été touchée par un "cyclone méditerranéen", un phénomène rare pour la région, caractérisé par de violentes rafales et de fortes précipitations.

Baptisé Ianos, cet ouragan ayant "des caractéristiques tropicales", selon des scientifiques, a frappé surtout la Thessalie, la grande plaine du pays, et la ville de Karditsa, à 300 kilomètres au nord d'Athènes, dans la nuit de vendredi à samedi.

Un sexagénaire a été retrouvé mort samedi dans une bergerie près de Karditsa. Dans la ville proche de Farsala, les pompiers ont également découvert une femme sexagénaire morte dans sa maison inondée. A Mouzaki, une ville avoisinante, une femme, âgée de 40 ans, est, elle, portée disparue après que sa voiture a été emportée par la rivière Pamissos.

Tempête attendue sur la Crète samedi soir

Karditsa et d'autres villes de la région ont subi des coupures d'électricité et d'eau, ont été frappées par des chutes d'arbres et envahies par des torrents de boue.

Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a exprimé sur Twitter ses "condoléances" et appelé ses concitoyens à "être vigilants". Il a promis que toutes les régions frappées allaient bénéficier du "soutien" de l'Etat.

Le niveau des eaux est monté d'un mètre à Karditsa en raison de fortes précipitations ayant atteint 250 mm/h, selon le météorologue Kostas Lagouvardos. Le cyclone se dirigeait samedi vers le sud du pays, dans le Péloponnèse. De nombreuses maisons ont été inondées lors de fortes précipitations dans la ville de Corinthe. Ianos doit atteindre l'île de Crète samedi soir mais "il sera plus faible", a indiqué Kostas Lagouvardos.