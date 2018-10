L'ouragan Willa, de catégorie 3, est arrivé au Mexique

Cette tempête a touché terre sur la côte pacifique mexicaine, au nord-ouest du pays.

L'ouragan Willa, rétrogradé en catégorie 3 sur l'échelle de Saffir-Simpson, a touché dans la soirée du mardi 23 octobre, la côte pacifique mexicaine, au nord-ouest du pays. "L'œil du cyclone Willa a touché la côte (mexicaine) près de Escuinapa" dans l'Etat de Sinaloa, a indiqué le service météorologique mexicain sur Twitter. L'ouragan, classé quelques heures en catégorie 5, lundi, a perdu de la force et été rétrogradé. Mais il reste "extrêmement dangereux", selon le Centre américain des ouragans (NHC).

Les Etats de Sinaloa et celui de Nayarit (ouest) ont été placés en "alerte orange" par les autorités et les écoles fermées. Plus de 4 250 personnes ont été évacuées dans les zones à haut risque, dont certaines zones touristiques, selon le responsable national de la protection civile, Luis Felipe Puente. Quelques heures avant l'arrivée de Willy, à Escuinapa, une ville de 30 000 habitants sur laquelle est passé l'œil de l'ouragan, plusieurs rues étaient déjà inondées. Des militaires ont été déployés dans le secteur pour intervenir en cas d'importants dégâts.